Destinations originales en Europe

Loin des classiques Paris, Londres, Rome ou Madrid, les voyageurs partent découvrir des destinations méconnues en Europe pour échapper aux flots de touristes. Qu’il s’agisse de Stockholm, Bucarest, Lübeck ou Ljubljana, le choix est vaste pour un week-end voyage improvisé.

Vérone

La romantique cité de Roméo et Juliette, dans la région de Venise, réussit à mélanger les différentes époques qui l’ont marquée. Les vestiges romains, comme les Arènes et le théâtre antique, s’élèvent encore entre les églises gothiques et les ravissantes maisons Renaissance. Classée à l’Unesco, la petite Rome est réputée pour être l’une des plus belles petites villes d'Italie.

Stockholm

Jaune, ocre, rouge, bleu du ciel et des eaux : Stockholm est un enchantement coloré, malgré les longs hivers gris. La capitale de la Suède est un rêve urbain, entre la mer Baltique et le lac Mälar, elle s’est construite sur quatorze îles. Entre les ruelles du Vieux-centre, Gamal Stan, le Palais royal et d’autres quartiers comme Södermalm, des ponts partout et beaucoup de verdure. Stockholm est une véritable bouffée d’air frais dans le nord de l’Europe.

Elle est aussi le lieu d'une importante littérature, en particulier de bons romans policiers du type Millenium de Stieg Larson (il existe même un « Millenium tour » grâce auquel on peut visiter l’île de Södermalm où se déroule l'intrigue des livres), les polars de Camilla Läckberg ou ceux de Camilla Grebe (L’énigme de la Stuga, L’Archipel des lärmes, L’ombre de la baleine) très prisés en France ...

Reykjavik

Et il y a d'autres villes d'Europe qui forment la trame de fonds de romans policiers à succès : Reykjavik en Islande nous a donné le Duel de Arnaldur Indridason ou encore Hiver arctique du même auteur ; mais aussi la Dame de Reykjavík de Ragnar Jonasson... Des décors polaires et aux longues nuits qui donnent un attrait tout particulier à l'Appel du grand nord que ressentent nombre de voyageurs en veine de dépaysement.

Gand

La petite oubliée des Flandres souffre de la rivalité avec Bruges et Anvers. Mais en Belgique, nulle autre ville ne peut se targuer d’accueillir autant d’étudiants chaque année et de plus en plus de visiteurs. Gand séduit pour son cachet médiéval, où les flâneries permettent de découvrir la place du Marché-aux-légumes, l’impérieux beffroi, la Cathédrale ou le Château des comtes. De quoi en faire une destination touristique à part entière.

Lübeck

Connue pour avoir été la capitale de la Ligue hanséatique, le passé prestigieux de Lübeck rayonne encore dans son centre historique. Entouré de canaux, le centre et les portes monumentales, les maisons à pignon des armateurs et la cathédrale gardent l’allure d’une puissance surannée mais conservée. Reconnue pour son style gothique en briques, le Backsteingotik, la ville fait partie du patrimoine mondial de l’Unesco.

Ljubljana

Entre les montagnes, au cœur de la Slovénie, la vie à Ljubljana semble bien être la plus agréable en Europe centrale. Dans le vieux centre, le triple pont donne à admirer les quais baroques et modernes aux maisons monumentales. Plus loin, larges avenues et places sont dominées par la colline du château, monument de verdure au cœur de la ville. Parce que dans cette capitale à taille humaine, la nature est partout, rappelant que la campagne n’est jamais très loin.

Edimbourg

Les Highlands, une forteresse médiévale, le temps gris et la brique : vous êtes bien en Ecosse. Mais Edimbourg, la capitale, a su se différencier et devenir un modèle dans toute l’Europe. A côté des ruelles de la vieille ville, la ville nouvelle fut édifiée par les premiers urbanistes du XVIIIe siècle. Donnant à voir un quartier néoclassique parfaitement conçu, riche en monuments et espaces verts. Edimbourg tranche avec le reste du Royaume-Uni : la ville accueille d’ailleurs le plus grand festival du monde au mois d’août, prouvant encore une fois qu’elle sait se différencier.